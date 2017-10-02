А. Зверев: мне надо прибавлять. Даже Роджер и Рафа продолжают прогрессировать

Немец Александр Зверев оценил своё выступление в нынешнем сезоне и рассказал о необходимости продолжать прогрессировать.

«Я довольно стабильно провожу этот сезон, провёл немало отличных турниров. В этом году у меня было не так много по-настоящему плохих поражений. Я очень этим доволен. Думаю, в этом плане я сумел прибавить.

Все стараются в чём-то прибавить. Думаю, даже Роджер и Рафа, лучшие игроки всех времён, прогрессируют с каждым годом. Останавливаться нельзя. Мне тоже нужно прибавлять, чтобы выйти на пик своей игры», — цитирует Зверева официальный сайт тура.