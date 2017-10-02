17 эйсов помогли Андерсону обыграть Симона в первом круге турнира в Токио

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон (5) вышел во второй круг турнира в Токио, в двух сетах обыграв представителя Франции Жиля Симона со счётом 6:2, 7:6 (8:6). Матч продолжался 1 час 32 минуты. Кевин 17 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету Жиля 4 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Андерсон поспорит с американцем Райаном Харрисоном, который в трёх партиях одолел представителя Японии Юсуке Такахаси со счётом 6:4, 4:6, 6:4.