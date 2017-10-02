В 12:15 по московскому времени начался матч первого круга турнира в Пекине, в котором играют россиянка Елена Веснина и представительница Польши Магда Линетт (Q). Этот поединок должен был начаться в 7:30 по московскому времени, но был отложен из-за дождя. Соперницы встречались в 2015 году в квалификации турнира в Нью-Хэйвене. Победу в том матче одержала Магда со счётом 7:5, 6:2.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Линетт в Пекине.

Победительница этого противостояния за выход в третий круг поспорит с китаянкой Дуань Инъин (WC).