Чилич: Циципас — будущая звезда мужского тенниса

Хорватский теннисист Марин Чилич поделился впечатлениями после победы над представителем Греции Стефаносом Циципасом в первом круге турнира в Токио со счётом 6:3, 6:2.

“Стефанос — отличный игрок, будущая звезда мужского тенниса. Он сделал быстрый брейк и вынудил меня найти мою лучшую игру и хороший ритм. Я остался доволен тем, как подавал и играл в концовке встречи”, — приводит слова Чилича официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Чилич поспорит с победителем матча Ясутака Утияма (Япония, WC) — Франко Шкугор (Хорватия).