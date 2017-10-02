Пэн Шуай одолела Роджерс на старте турнира в Пекине

Китайская теннисистка Пэн Шуай пробилась во второй круг турнира в Пекине (Китай), в трёх партиях одолев представительницу США Шелби Роджерс со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 48 минут. Хозяйка кортов дважды подала навылет и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в третий круг соревнований в Пекине Пэн Шуай поспорит с представительницей Румынии Моникой Никулеску. Турнир завершится 8 октября.