Линетт снялась по ходу матча с Весниной в Пекине, проиграв первый сет 0:6

Российская теннисистка Елена Веснина вышла во второй круг турнира в Пекине. Её соперница по матчу стартового раунда — представительница Польши Магда Линетт (Q) — отказалась от продолжения борьбы, проиграв первый сет со счётом 0:6. Теннисистки провели на корте 34 минуты.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Линетт в Пекине.

За выход в третий круг олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде поспорит с представительницей Китая Дуань Инъин (WC).