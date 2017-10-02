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Чемпионка US Open Стивенс взяла всего 3 гейма в матче с Макхэйл в Пекине

2 октября 2017, понедельник. 13:09 Теннис

Победительница Открытого чемпионата США 2017 года американка Слоан Стивенс (15) не смогла пробиться во второй круг турнира в Пекине, взяв всего три гейма в противостоянии со своей соотечественницей Кристиной Макхэйл (Q) — 3:6, 0:6. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. Слоан совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в третий круг соревнований в Пекине Макхэйл поспорит с представительницей Румынии Сораной Кырстей.

Пекин (ж) 2017. 1-й круг
02 октября 2017 года, понедельник. 11:55 МСК
Слоан
Стивенс
Кристина
Макхэйл
3:6 0:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кристина Макхэйл Слоан Стивенс Сорана Кырстя
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