Халеп, Свитолина и Плишкова могут возглавить рейтинг WTA по итогам Пекина

По итогам турнира в Пекине (Китай) румынка Симона Халеп, украинка Элина Свитолина и представительница Чехии Каролина Плишкова могут стать первыми ракетками мира. Лидер рейтинга испанка Гарбинье Мугуруса снялась по ходу матча стартового раунда с чешкой Барборой Стрыцовой при счёте 1:6, 0:2.

Чтобы возглавить рейтинг WTA, Халеп нужно выйти в финал, а Свитолиной — завоевать титул. Бывшая первая ракетка мира Плишкова в случае выхода в финал сравняется с Гарбинье по очкам.

Турнир в Пекине завершится 8 октября.

Оценить ситуацию в рейтинге можно в «твиттере» корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.