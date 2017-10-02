Рамос-Виньолас проиграл Веселы в первом круге турнира в Токио

Испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас (7) не сумел пробиться во второй круг турнира в Токио, в трёх партиях проиграв представителю Чехии Иржи Веселы со счётом 2:6, 6:2, 3:6. Продолжительность поединка составила 2 часа 9 минут. Альберт 4 раза подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 8 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Токио Веселы поспорит с представителем Франции Адрианом Маннарино.

Токио. Мужчины. Первый круг

Ясутака Утияма (Япония, WC) — Франко Шкугор (Хорватия, Q) — 6:3, 3:6, 6:1.