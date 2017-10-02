Надаль: от нынешней ситуации в Испании мне хочется плакать

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль признался, что очень расстроен расколом в обществе в связи с проведением референдума о предоставлении независимости Каталонии. Официальный Мадрид заявил, что считает проведённый референдум нелегитимным.

«Мне хочется плакать, когда я вижу такую ситуацию в стране, в которой мы знали, как жить вместе, и были примером для всего мира. Испания предстала в негативном свете. Видеть, насколько радикальным стало общество в целом, не только в Каталонии… Я удивлен и расстроен. Единственный выход — это общение между сторонами для поиска договорённости. В любом случае мы будем и дальше жить вместе до самой смерти. Я чувствую, что моё сердце разбито», — цитирует Надаля Marca.