Робсон: я была на концерте в Лас-Вегасе, сейчас мы все шокированы

Британская теннисистка Лора Робсон сообщила, что находилась на концерте в Лас-Вегасе, во время которого неизвестный открыл стрельбу. По последним данным, погибли более 50 человек, более 200 получили ранения. На концерте присутствовало несколько десятков тысяч человек.

«Я была на концерте. Со мной всё в порядке. Мы были прямо в центре событий… Сначала казалось, что это звуки фейерверков, но потом все побежали. Это было страшно. Мы все шокированы», — приводит слова Робсон The Telegraph.

В 2013 году Робсон занимала 27-ю строчку в рейтинге WTA.