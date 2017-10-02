Кузнецов: признаюсь, в Москве играть сложнее, чем на других турнирах

Российский теннисист Андрей Кузнецов оценил своё выступление в сезоне и поделился ожиданиями от турнира «ВТБ Кубок Кремля», который пройдёт в Москве 14-22 октября.

«Сезон получился непростой. Был период с большим количеством поражений. Но главное, что сейчас я доволен своей игрой. Может, не хватает уверенности. Для этого я поехал на «челленджер» во Францию, где выиграл несколько матчей. Надеюсь, это поможет на ближайших турнирах. В том числе и Москве.

Хотелось бы завоевать первый титул как можно скорее. Если бы мне удалось выиграть свой первый титул на турнире «ВТБ Кубок Кремля», то был бы вообще счастлив! Домашний турнир — это всегда особенные соревнования. А ещё если прибавляется к этому и первый трофей — что может быть лучше?

Признаюсь, в Москве играть сложнее, чем на других турнирах. Пару лет назад я даже не мог преодолеть барьер первого круга — будь то квалификация или основная сетка. Сейчас стало чуть легче — после того, как мне удалось добраться до с четвертьфинала, давление немного ослабло. Но всё равно, выступая в Москве, чувствуешь дополнительную ответственность. Иногда это мешает. Правда, опыт у меня есть. И я знаю, как с этим справляться», — цитирует Кузнецова пресс-служба турнира.