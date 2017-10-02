Видеообзор финального матча турнира в Чэнду Багдатис — Истомин

Представитель Кипра Маркос Багдатис получил травму в первом сете финала турнира в Чэнду. Уступая 2:3, 32-летний уроженец Лимассола упал на корт и не смог продолжить игру. Таким образом, победителем соревнований стал узбекистанец Денис Истомин.

Видеообзор финального матча турнира в Чэнду доступен на «Чемпионате».

Для 31-летнего теннисиста, родившегося в Оренбурге, этот титул стал вторым в карьере и первым в нынешнем сезоне. За свой успех Денис Истомин получил $ 118 910 и 250 очков в зачёт рейтинга АТР.