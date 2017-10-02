Цибулкова проиграла Мертенс в первом круге турнира в Пекине

Словачка Доминика Цибулкова (8) не смогла выйти во второй круг турнира в Пекине, проиграв бельгийке Элисе Мертенс со счётом 6:7 (4:7), 1:6. В первом сете уроженка Братиславы вела 5:0, а в 10-м гейме имела двойной сетбол на чужой подаче, но в итоге проиграла на тай-брейке. Доминика совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету Элисе 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в третий круг Мертенс поспорит с француженкой Каролин Гарсией.

Пекин. Женщины. Первый круг

Варвара Лепченко (США, Q) — Леся Цуренко (Украина) — 5:7, 6:4, 6:2.