В 16:00 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Пекине, в котором сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Дании Каролина Возняцки (5). По личным встречам впереди бывшая первая ракетка мира — 6-1.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Возняцки в Пекине

Победительница этого противостояния за выход в четвертьфинал поспорит либо с чешкой Петрой Квитовой (12), либо с американкой Варварой Лепченко (Q).