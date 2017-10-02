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Фоньини и Бедене вышли во второй круг турнира в Пекине

2 октября 2017, понедельник. 15:26 Теннис

Итальянец Фабио Фоньини вышел во второй круг турнира в Пекине, в двух сетах обыграв представителя Нидерландов Робина Хасе со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Матч продолжался 1 час 32 минуты. Фабио дважды подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал турнира в Пекине Фоньини поспорит с победителем матча Кайл Эдмунд (Великобритания) — Александр Зверев (Германия, 2).

Пекин. Мужчины. Первый круг

Аляж Бедене (Великобритания) — Марсель Гранольерс (Испания, Q) — 6:4, 6:2.

Пекин (м) 2017. 1-й круг
02 октября 2017 года, понедельник. 13:00 МСК
Робин
Хасе
Фабио
Фоньини
6:7 2:6
Пекин (м) 2017. 1-й круг
02 октября 2017 года, понедельник. 13:30 МСК
Марсель
Гранольерс
Аляж
Бедене
4:6 2:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Марсель Гранольерс Робин Хасе Фабио Фоньини
Новости. Теннис
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