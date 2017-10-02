Фоньини и Бедене вышли во второй круг турнира в Пекине

Итальянец Фабио Фоньини вышел во второй круг турнира в Пекине, в двух сетах обыграв представителя Нидерландов Робина Хасе со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Матч продолжался 1 час 32 минуты. Фабио дважды подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал турнира в Пекине Фоньини поспорит с победителем матча Кайл Эдмунд (Великобритания) — Александр Зверев (Германия, 2).

Пекин. Мужчины. Первый круг

Аляж Бедене (Великобритания) — Марсель Гранольерс (Испания, Q) — 6:4, 6:2.