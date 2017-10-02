Карреньо-Буста уступил Дарси в первом круге турнира в Пекине

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста (4) не сумел пробиться во второй круг турнира в Пекине, в двух партиях проиграв представителю Бельгии Стиву Дарси (Q) со счётом 0:6, 4:6. Продолжительность поединка составила 1 час 20 минут. Пабло 1 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету Стива 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Дарси поспорит с победителем противостояния Фернандо Вердаско (Испания) — Душан Лайович (Сербия, Q).