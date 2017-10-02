Стивенс: хочу забыть о матче с Макхэйл и двигаться дальше

Американка Слоан Стивенс поделилась впечатлениями после поражения от своей соотечественницы Кристины Макхэйл в первом круге турнира в Пекине со счётом 3:6, 0:6.

«Это был тяжёлый день для меня. Больше и сказать нечего. Конечно, матч получился не лучшим, так что я просто хочу забыть о нём и двигаться дальше. Я постараюсь следующий турнир провести на более высоком уровне. Конечно, дождь влиял на нас обеих, но Кристина с этим справилась лучше. Не повезло, но такое случается», — цитирует Стивенс официальный сайт тура.