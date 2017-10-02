Лайович одолел Вердаско на старте турнира в Пекине

Сербский теннисист Душан Лайович пробился во второй круг турнира в Пекине, в трёх партиях одолев представителя Испании Фернандо Вердаско со счётом 6:1, 3:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут. Душан 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Лайович поспорит с представителем Бельгии Стивом Дарси (Q). Турнир завершится 8 октября.