Кербер проиграла Корне во втором круге турнира в Пекине

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер (10) не смогла пробиться в третий круг турнира в Пекине, в двух сетах проиграв представительнице Франции Ализе Корне со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность поединка составила 1 час 31 минуту. Бывшая первая ракетка мира 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету Ализе 1 эйс, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Корне поспорит с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция) — Элисе Мертенс (Бельгия).