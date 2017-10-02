М. Зверев одержал волевую победу над Штруффом на старте турнира в Пекине

Немец Миша Зверев одержал волевую победу над своим соотечественником Ян-Леннардом Штруффом на старте турнира серии ATP 500 в Пекине — 5:7, 6:4, 6:4.



Поединок продолжался 2 часа 6 минут. Зверев сделал 9 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 12. На счету Штруффа 5 эйсов, 9 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. Оба брейка Ян-Леннард сделал в первой партии.



Следующий соперник Зверева определится в матче между австралийцем Ником Кирьосом (8) и грузином Николозом Басилашвили (LD).