Шарапова и Макарова начнут свой матч в 7:30 мск на центральном корте Пекина

На соревнованиях серии Premier Mandatory в Пекине завтра, 3 октября, первым запуском пройдут три матча с участием российских теннисисток. На центральном корте начиная с 7:30 утра Мария Шарапова (WC) сыграет с Екатериной Макаровой. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка. По личным встречам Шарапова ведёт со счётом 7-0, причём лишь в первой встрече она уступила одну партию.



Также Елена Веснина сыграет с китаянкой Дуань Инъин, а Дарья Касаткина — с испанкой Ларой Арруабарреной. Все эти поединки начнутся в 7:30. Веснина выиграла единственную предыдущую встречу у Инъин на прошлой неделе в Ухане. У Касаткиной и Арруабаррены по личным встречам равенство — 1-1. Правда, Лара одержала победу на отказе Дарьи в начале второй партии.