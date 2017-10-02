Шарапова сообщила, что будет направлять средства в фонд помощи Пуэрто-Рико

Россиянка Мария Шарапова сообщила, что все доходы от продажи конфет и шоколада её марки до конца года будут направляться в фонд, созданный пуэрториканкой Моникой Пуиг для помощи пострадавшим на её острове в результате ураганов.



«Меньше 12 месяцев назад я побывала на прекрасном острове Пуэрто-Рико, приехав туда по приглашению Моники Пуиг и проведя с ней выставочный матч. Я влюбилась в этот остров, полюбила его людей и культуру. Даже находясь вдали от него, невероятно страшно видеть, как пострадал остров и живущие на нём люди.



Я знаю, какую невероятную работу для помощи острову делает Моника, и буду продолжать поддерживать её усилия по сбору средств. Все доходы от продажи моих конфет и шоколада через сайт будут направляться в фонд Моники. Она уже собрала почти 100 тысяч долларов, и мы продолжим увеличивать эту цифру вместе», — написала Шарапова на своей странице в «Фэйсбуке».