До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Веснина выразила соболезнования погибшим и пострадавшим в Лас-Вегасе

2 октября 2017, понедельник. 21:31 Теннис

РоссиянкаЕлена Веснина кратким «твитом» выразила поддержку пострадавшим во время стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе (США), произошедшей вечером в воскресенье (1 октября). Американский мужчина расстрелял с одного из верхних этажей стоящей рядом гостиницы многих посетителей фестиваля. Число погибших непосредственно во время стрельбы, а также после, в больницах, уже достигло 58. Раненых и пострадавших в давке — более 400.

«Господи… Вегас… Пожалуйста, пусть всё это прекратится», — написала Веснина в своём «твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Елена Веснина
Новости. Теннис
2 октября 2017, понедельник
21:31 Веснина выразила соболезнования погибшим и пострадавшим в Лас-Вегасе
20:25 Веснина стала одной из победительниц в номинации «Гордость Сочи»
20:13 Шарапова сообщила, что будет направлять средства в фонд помощи Пуэрто-Рико
19:25 Шарапова и Макарова начнут свой матч в 7:30 мск на центральном корте Пекина
19:10 Корне: с Кербер никогда не бывает просто играть, она настоящий боец
17:57 М. Зверев одержал волевую победу над Штруффом на старте турнира в Пекине
17:47 Возняцки в двух сетах победила Павлюченкову во втором круге турнира в Пекине
16:53 Кербер проиграла Корне во втором круге турнира в Пекине
16:36 Лайович одолел Вердаско на старте турнира в Пекине
16:34 Стрыцова: три выигранные мною гейма стали поворотным моментом матча с Мугурусой
16:23 Стивенс: хочу забыть о матче с Макхэйл и двигаться дальше
16:20 Макхэйл: Слоан была в своей лучшей форме, но я играла здорово
16:06 Карреньо-Буста уступил Дарси в первом круге турнира в Пекине
15:44 Мугуруса: я подхватила вирус в Ухане, но в любом случае хотела выйти на корт
15:26 Фоньини и Бедене вышли во второй круг турнира в Пекине
15:21 Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Возняцки в Пекине
15:18 Цибулкова проиграла Мертенс в первом круге турнира в Пекине
15:15 Победы Чилича, Андерсона и Маннарино — в обзоре игр 1-го круга турнира в Токио
15:11 Победы Свитолиной, Плишковой, Возняцки — в обзоре 1-го круга турнира в Пекине
15:10 Видеообзор финального матча турнира в Шэньчжэне Гоффен — Долгополов
15:06 Видеообзор финального матча турнира в Чэнду Багдатис — Истомин
15:00 Кузнецов: признаюсь, в Москве играть сложнее, чем на других турнирах
14:42 Робсон: я была на концерте в Лас-Вегасе, сейчас мы все шокированы
14:28 Надаль: от нынешней ситуации в Испании мне хочется плакать
14:13 Рамос-Виньолас проиграл Веселы в первом круге турнира в Токио
14:12 Халеп, Свитолина и Плишкова могут возглавить рейтинг WTA по итогам Пекина
13:30 Мугуруса снялась по ходу матча со Стрыцовой на старте турнира в Пекине
13:28 Вандевеге победила Векич и сыграет с Гавриловой на турнире в Пекине
13:09 Чемпионка US Open Стивенс взяла всего 3 гейма в матче с Макхэйл в Пекине
12:51 Линетт снялась по ходу матча с Весниной в Пекине, проиграв первый сет 0:6
12:40 Пэн Шуай одолела Роджерс на старте турнира в Пекине
12:18 Чилич: Циципас — будущая звезда мужского тенниса
12:18 Текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Линетт в Пекине
11:35 17 эйсов помогли Андерсону обыграть Симона в первом круге турнира в Токио
10:13 А. Зверев: мне надо прибавлять. Даже Роджер и Рафа продолжают прогрессировать
09:44 Лидер посева Чилич вышел во второй круг турнира в Токио, победив Циципаса
09:44 Турсунов вышел в финал квалификации челленджера в Стоктоне
09:05 Фритц занял 10-ю строчку в чемпионской гонке U21
09:04 Хачанов опустился на 44-ю позицию в чемпионской гонке ATP
09:04 Рублёв стал первой ракеткой России
09:03 Кар. Плишкова поднялась на 2-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Гарсия — на 10-ю
09:02 Остапенко стала восьмой ракеткой мира, Звонарёва вошла в топ-200
08:53 Баутиста-Агут уверенно стартовал на турнире в Пекине
00:52 Ван Цян: я не смогла воспользоваться своими шансами против Возняцки
00:34 Радваньска: когда защищаешь много очков, надо показывать лучший теннис со старта
Все новости RSS
Партнерский контент