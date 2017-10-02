Веснина выразила соболезнования погибшим и пострадавшим в Лас-Вегасе

РоссиянкаЕлена Веснина кратким «твитом» выразила поддержку пострадавшим во время стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе (США), произошедшей вечером в воскресенье (1 октября). Американский мужчина расстрелял с одного из верхних этажей стоящей рядом гостиницы многих посетителей фестиваля. Число погибших непосредственно во время стрельбы, а также после, в больницах, уже достигло 58. Раненых и пострадавших в давке — более 400.



«Господи… Вегас… Пожалуйста, пусть всё это прекратится», — написала Веснина в своём «твиттере».