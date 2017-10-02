Возняцки: Павлюченкова — очень серьёзная соперница. Я рада, что смогла выиграть

Датчанка Каролина Возняцки прокомментировала свою победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой во втором круге турнира в Пекине со счётом 6:2, 6:2. Чуть больше недели назад они встречались в финале соревнований в Токио, где датчанка также победила — 6:0, 7:5.



«Павлюченкова — очень серьёзная соперница. Нам пришлось играть очень поздно, было холодно, и из-за этого мяч отскакивал немножко иначе. Нам обеим понадобилось время, чтобы приспособиться к этим условиям.



Конечно, игра в финале — всегда особенные ощущения, но сталкиваться с такой хорошей соперницей на столь ранней стадии турнира тоже непросто. Я рада, что смогла выиграть», — цитирует Возняцки официальный сайт WTA.

Возняцки в двух сетах победила Павлюченкову во втором круге турнира в Пекине