Надаль: несмотря на травмы, я сохранил любовь и страсть к теннису

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал о своей мотивации в теннисе и поделился ожиданиями от турнира в Пекине, в первом раунде которого он сыграет с французом Люка Пуи.



«Каждый турнир важен. Каждый раз, когда я приезжаю на соревнование, моя цель — показать свой лучший теннис и постараться завоевать титул, правильно?



У меня были травмы, но, несмотря на это, я сохранял страсть к игре, любовь к тому, чем занимаюсь, и боевой дух для того, чтобы справляться с тяжёлыми ситуациями в плане травм, верно? И это самое главное. Каждый день я встаю и иду на корт, ставя цель сделать что-то лучше, чем делал до того. Важно и то, что у меня есть мотивация продолжать заниматься теннисом, что мне это действительно нравится.



В Пекине много отличных игроков. Мне предстоит тяжёлый матч первого круга против Люка. Посмотрим. Я сфокусирован на том, чтобы быть готовым к завтрашнему дню. Мне кажется, я хорошо подготовился к турниру», — цитирует Надаля официальный сайт ATP.