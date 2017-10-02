А. Зверев: в Китае фанаты любят общаться с игроками, дарят подарки

Немец Александр Зверев, второй сеяный на турнире ATP 500 в Пекине, рассказал о своём отношении к китайским турнирам, а также вспомнил, как играл среди юниоров.



«Мой брат во многом помог мне в начале карьеры, потому что он уже долго был в профессиональном туре. Он всегда мог что-то рассказать, многому научить меня.



Также мне на пользу пошло то, что у меня изначально был определённый игровой стиль. Многие подростки показывают так называемый „юниорский“ теннис, когда они просто бьют по мячу в надежде на ошибку соперника. Я всегда знал, во что играю, придерживался определённого плана, пытался действовать активно, вкладываться в удары, выбирать неудобное для соперника направление. Конечно, я не всегда выигрывал, но это нормально. Думаю, важно с юных лет учиться играть во взрослый теннис. Это может не всегда работать, но это единственный способ для плавного перехода в профессионалы и успешного выступления там.



В Китае мне всегда нравилось, здесь отличные и активные болельщики. Думаю, все теннисисты с удовольствием приезжают сюда. Фанаты здесь любят общаться с игроками, посвящают им персональные плакаты. Например, многие тут знают и любят мою собаку. Я получаю от них много подарков, и это очень приятно», — приводит слова Зверева официальный сайт тура.