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Иванишевич: Сампрас — хороший парень, но он разрушил мою жизнь

3 октября 2017, вторник. 01:27 Теннис

Хорват Горан Иванишевич, который трижды проигрывал финалы Уимблдона в 90-е годы, прежде чем сенсационно стал чемпионом в 2001 году, когда начинал турнир во второй сотне рейтинг-листа, вспомнил об этом успехе и его последствиях.

«Моя жизнь была бы совсем другой, если бы я не выиграл Уимблдон в 2001 году. Кто-то говорит, что в спорте главное не результаты, а то, как ты играешь, но это неправда. Кто помнит проигравших в финалах? До того понедельника я был вечно вторым, с тремя серебряными тарелками. Даже я не помню те чёртовы финалы, несмотря на то что участвовал в них. Зато даже теперь, 16 лет спустя, люди всё ещё останавливают меня на улице и вспоминают тот 16-й гейм пятого сета.

Жаль, что вскоре после того Уимблдона у меня начало очень сильно болеть плечо. Боль была такой, что после каждого матча я даже руку поднять не мог. Мне сделали операцию в 2002-м, после чего я не играл полтора года. Потом я вернулся, но вернулась и боль. Так что мне пришлось завершить карьеру. Мне было всего 32, и я чувствовал себя потерянным, не знал, что мне делать дальше. Я привык к напряжению борьбы на корте, а всего этого больше не было. К счастью, в 2003 году у меня родилась дочка. Это очень помогло мне.

Сампрас? Он разрушил мою жизнь. Я хочу сказать, он великий чемпион и хороший парень — но я столько раз проигрывал ему в полуфиналах и в финалах! Я ненавижу его со спортивной точки зрения», — сказал Иванишевич в интервью Il Sole 24 Ore Italian Magazine.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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