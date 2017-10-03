Макинрой: разочарован фильмом «Борг — Макинрой», можно было сделать лучше

Легендарный американский теннисист Джон Макинрой оценил фильм «Борг — Макинрой», вышедший в мировой прокат в начале сентября.



«Я немного разочарован. Думаю, они могли сделать всё лучше. Проблема не в актёре — он очень даже хорош. Тем не менее, думаю, я мог бы помочь ему в каких-то ситуациях, эпизодах. Он ни разу со мной не общался, но мне говорили, что он немножко сумасшедший — и это хорошо. Тем не менее, я считаю, что они могли проделать работу на более хорошем уровне», — приводит слова Макинроя Tennis World USA.