Клейстерс о своей теннисной академии: я всегда была за индивидуальный подход

Знаменитая бельгийская теннисистка Ким Клейстерс рассказала о своей теннисной академии.



«Я тренировалась здесь примерно последние десять лет карьеры. Когда мне было около 21 года, меня спросили, не хочу ли я купить это место. Тогда я ответила „нет“, потому что концентрировалась только на теннисе, на своей карьере, и это было бы скорее отвлекающим фактором, нежели чем-то, что я могла любить. Через семь лет мне снова задали этот вопрос. Я уже была близка к завершению карьеры и всерьёз задумалась об этом. Вместе с моим другом, бизнесменом, мы начали реконструкцию. На перестройку всего комплекса ушло два года.



У нас занимаются дети из разных частей света. Рядом есть дом, где они могут жить. Некоторые приезжают с семьёй на неделю, кто-то останавливается в отеле. Есть разные варианты, и мы предлагаем разные программы. Есть группы из стран от Пакистана до Новой Зеландии, из Южной Америки. Кто-то может приехать не на неделю, а на три, на шесть месяцев.



Я всегда была за индивидуальный подход в академии. Когда на корте одновременно занимаются шесть детей — это неправильно. Для меня важно, чтобы всем уделяли время, со всеми занимались персонально, и я стараюсь добиться этого» — сказала Клейстерс в интервью Sportal.