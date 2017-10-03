Российская теннисистка Елена Веснина вышла в третий круг турнира в Пекине, в двух сетах обыграв китаянку Дуань Инъин (WC) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 12 минут. Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету китаянки 1 эйс, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Веснина поспорит с победительницей матча Элина Свитолина (Украина, 3) — Эшли Барти (Австралия).