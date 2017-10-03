Шарапова в трёх сетах одолела Макарову во втором круге турнира в Пекине

Российская теннисистка Мария Шарапова (WC) пробилась в третий круг турнира в Пекине, одолев свою соотечественницу Екатерину Макарову со счётом 6:4, 4:6, 6:1. Матч продолжался 2 часа 12 минут. Мария 8 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 7 из 9 брейк-пойнтов. На счету Екатерины 1 эйс, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Макарова в Пекине.

За выход в четвертьфинал Шарапова поспорит с победительницей матча Магдалена Рыбарикова (Словакия) — Симона Халеп (Румыния, 2).