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Шарапова в трёх сетах одолела Макарову во втором круге турнира в Пекине

3 октября 2017, вторник. 09:57 Теннис

Российская теннисистка Мария Шарапова (WC) пробилась в третий круг турнира в Пекине, одолев свою соотечественницу Екатерину Макарову со счётом 6:4, 4:6, 6:1. Матч продолжался 2 часа 12 минут. Мария 8 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 7 из 9 брейк-пойнтов. На счету Екатерины 1 эйс, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:
текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Макарова в Пекине.

За выход в четвертьфинал Шарапова поспорит с победительницей матча Магдалена Рыбарикова (Словакия) — Симона Халеп (Румыния, 2).

Пекин (ж) 2017. 2-й круг
03 октября 2017 года, вторник. 07:40 МСК
Мария
Шарапова
Екатерина
Макарова
6:4 4:6 6:1
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Екатерина Макарова Мария Шарапова
Новости. Теннис
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