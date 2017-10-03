Квитова обыграла Лепченко и встретится с Возняцки на турнире в Пекине

Чешская теннисистка Петра Квитова (12) вышла в третий круг турнира в Пекине, в двух сетах обыграв представительницу США Варвару Лепченко (Q) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 17 минут. Уроженку Биловца 4 раза подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Варвары 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Квитова поспорит с представительницей Дании Каролиной Возняцки (5). Турнир завершится 8 октября.