13 эйсов не спасли Карловича от поражения в матче с Эбденом на турнире в Токио

Австралийский теннисист Мэттью Эбден (Q) вышел во второй круг турнира в Токио, в двух сетах обыграв представителя Хорватии Иво Карловича со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 7 минут. Мэттью трижды подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету уроженца Загреба 13 эйсов, 6 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Эбден поспорит с победителем поединка Фелисьяно Лопес (Испания) — Давид Гоффен (Бельгия, 4).