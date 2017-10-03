Дель Потро победил Берлока и сыграет с Димитровым на турнире в Пекине

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро (WC) вышел во второй круг турнира в Пекине, обыграв представителя Уругвая Карлоса Берлока со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Уроженец Тандиля 11 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету Карлоса 9 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал турнира в Пекине дель Потро поспорит с болгарином Григором Димитровым (3).

Пекин. Мужчины. Первый круг

Леонардо Майер (Аргентина) — Паоло Лоренци (Италия) — 7:6 (8:6), 5:7, 6:4.