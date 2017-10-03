Гаврилова вышла в третий круг турнира в Пекине на отказе Вандевеге

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова вышла в третий круг турнира в Пекине. Её соперница по матчу второго раунда — представительница США Коко Вандевеге (14) — отказалась от продолжения борьбы при счёте 3:6, 0:2. Теннисистки провели на корте 48 минут. Дарья совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Гаврилова поспорит с представительницей Чехии Барборой Стрыцовой. Турнир завершится 8 октября.