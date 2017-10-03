Шарапова: несмотря на выигрыш Макаровой второго сета, я была мотивирована

Россиянка Мария Шарапова поделилась впечатлениями после победы над своей соотечественницей Екатериной Макаровой во втором круге турнира в Пекине со счётом 6:4, 4:6, 6:1 и оценила свою следующую соперницу — румынку Симону Халеп.

«В матче бывают определённые моменты, когда нужно думать немного больше. Может быть, раньше это получалось само по себе. Это требует времени. Суметь преодолеть такие испытания в физическом плане и делать правильные вещи в нужные моменты — это именно то, что я могу от себя требовать.

Во втором сете Макарова нашла свою игру. Но я чувствовала, что, несмотря на её победу во второй партии, я была мотивирована и готова к началу третьей. У меня были вопросы по своему физическому состоянию, но я прекрасно себя чувствовала в третьем сете.

Думаю, я внесла нужные поправки в свою игру. В прошлой встрече я отыграла матчбол. Тот матч мог закончиться по-другому, и у меня уже не было бы шанса сегодня выйти на корт. Для меня очень важно создавать возможности для себя.

Мы с Симоной отлично знаем игру друг другу. Секретов никаких нет. Это всегда были изматывающие, упорные, эмоциональные матчи. Но каждый новый день — это новая история. Именно поэтому мы играем на этих турнирах», — цитирует Шарапову официальный сайт тура.