Эверт: когда Серена вернётся, соперницы уже не будут бояться её так, как прежде

18-кратная победительница соревнований «Большого шлема» американка Крис Эверт выразила уверенность, что бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс, которая намерена вернуться в тур в 2018 году, уже не будет столь грозной соперницей для других теннисисток тура. Уроженка Сагинау 1 сентября стала мамой.

«Думаю, уровень тура вырос за этот год, потому что Серена уже не доминирует, и другие теннисистки почувствовали, что могут занять первую строчку рейтинга. Они прибавили в физическом и психологическом плане, потому что вынуждали друг друга становиться сильнее. Поэтому у нас так много разных победительниц в этом году. К моменту возвращения Серены уровень ещё вырастет.

Другие теннисистки стали сильнее. И когда Серена вернётся, они уже не будут бояться её так, как прежде», — цитирует Эверт AFP.