Победы Баутиста-Агута и Фоньини — в обзоре матчей турнира в Пекине

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут пробился во второй круг турнира в Пекине (Китай), обыграв хозяина кортов Чжан Цзэ со счётом 6:1, 6:3.



Итальянец Фабио Фоньини в двух партиях победил представителя Нидерландов Робина Хасе со счётом 7:6 (7:4), 6:2.



Испанец Пабло Карреньо-Буста не сумел выйти во второй круг соревнований, проиграв представителю Бельгии Стиву Дарси со счётом 0:6, 4:6.

Видеообзор матчей стартового раунда соревнований в Пекине доступен на «Чемпионате». Турнир завершится 8 октября.