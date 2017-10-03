11 эйсов помогли Иснеру обыграть Жазири на старте турнира в Пекине

Американский теннисист Джон Иснер (6) пробился во второй круг турнира в Пекине (Китай), в двух партиях обыграв представителя Туниса Малека Жазири (Q) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 52 минуты. Джон 11 раз подал навылет и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине уроженец Гринсборо поспорит с представителем Аргентины Леонардо Майером. Турнир завершится 8 октября.