Квитова: на US Open я доказала себе, что могу играть с соперницами топ-уровня

Чешка Петра Квитова, обыгравшая во втором круге турнира в Пекине американку Варвару Лепченко со счётом 6:4, 6:4, поделилась ожиданиями от встречи с датчанкой Каролиной Возняцки.

«Каролина сейчас играет отлично. Это будет прекрасный матч. На US Open я доказала себе, что могу соревноваться с соперницами топ-уровня. С нетерпением жду ещё одной большой игры. Каждый раз, когда встречаешься с более сильной соперницей, то и сама играешь лучше, потому что если играть так себе, то ничего хорошего не получится. Я всегда стараюсь действовать как можно лучше», — цитирует Квитову официальный сайт тура.