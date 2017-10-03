Халеп: после жеребьёвки Цириак сказал: «Надеюсь, ты сыграешь с Шараповой»

Румынка Симона Халеп поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Марией Шараповой в третьем круге турнира в Пекине.

«Ион Цириак сказал мне, когда увидел результаты жеребьёвки: «Надеюсь, ты сыграешь с Шараповой». Я ответила, что нужно провести ещё два матча, нужно подождать.

Это будет ещё одно большое испытание для меня. Ничего особенного. Я знаю её, мы играли много раз. Во многих матчах борьба была упорной. Предстоит новый день. Посмотрим, как всё сложится. Может быть, я смогу выиграть. Я очень этого хочу, поэтому завтра отдам все силы на корте", — цитирует Халеп WTA Insider.