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Рублёв стартовал на турнире в Пекине с победы над Соком

3 октября 2017, вторник. 14:58 Теннис

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился во второй круг турнира в Пекине, в трёх партиях обыграв представителя США Джека Сока со счётом 3:6, 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. Первая ракетка России 6 раз подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 7 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Рублёв поспорит с победителем матча Томаш Бердых (Чехия, 7) — Джаред Доналдсон (США).

Пекин (м) 2017. 1-й круг
03 октября 2017 года, вторник. 13:30 МСК
Джек
Сок
Андрей
Рублёв
6:3 1:6 2:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Андрей Рублёв Джек Сок
Новости. Теннис
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