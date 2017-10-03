Рублёв стартовал на турнире в Пекине с победы над Соком

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился во второй круг турнира в Пекине, в трёх партиях обыграв представителя США Джека Сока со счётом 3:6, 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. Первая ракетка России 6 раз подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 7 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Рублёв поспорит с победителем матча Томаш Бердых (Чехия, 7) — Джаред Доналдсон (США).