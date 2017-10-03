Бердых одолел Доналдсона и сыграет с Рублёвым во втором круге турнира в Пекине

Чешский теннисист Томаш Бердых (7) пробился во второй круг турнира в Пекине, в трёх партиях обыграв представителя США Джареда Доналдсона со счётом 6:3, 0:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. Уроженец Валашске-Мезиржичи 5 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету Джареда 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Бердых поспорит с россиянином Андреем Рублёвым. Турнир завершится 8 октября.