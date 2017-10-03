Тим в трёх сетах проиграл Джонсону в первом круге турнира в Токио

Австрийский теннисист Доминик Тим (2) не сумел пробиться во второй круг турнира в Токио, в трёх партиях проиграв представителю США Стиву Джонсону со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 4:6. Продолжительность поединка составила 2 часа 18 минут. Доминик 9 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Джонсон поспорит с победителем матча Александр Долгополов (Украина) — Даниил Медведев (Россия).