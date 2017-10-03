Бартоли намерена возобновить карьеру

Победительница Уимблдона-2013 француженка Марион Бартоли, завершившая карьеру через несколько месяцев после своего главного триумфа, намерена возобновить карьеру, сообщает RMC. Теннисистка смогла выздороветь после болезни, заставившей её похудеть на 30 кг. В феврале 2016 года Марион подхватила вирус в Индии, и это вызвало серьёзные аллергические реакции. В июле ей сделали переливание крови.

Федерация тенниса Франции предоставила 33-летней Бартоли тренировочную базу и специалистов для набора формы. Перед официальным объявлением о возвращении в тур Бартоли предстоит пройти два медицинских обследования.