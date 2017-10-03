Хачанов в двух сетах победил У Ди и сыграет с Надалем на турнире в Пекине

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Пекине (Китай), в двух партиях обыграв хозяина кортов У Ди (WC) со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 9 минут. 21-летний уроженец Москвы трижды подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Хачанов поспорит с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем (1). Турнир завершится 8 октября.