100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Радваньска стала соперницей Касаткиной по третьему кругу турнира в Пекине

3 октября 2017, вторник. 17:57 Теннис

Полька Агнешка Радваньска (11) во втором круге турнира в Пекине переиграла китаянку Чжан Шуай со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 48 минут. 28-летняя уроженка Кракова, занимающая 11-е место в рейтинге WТА, реализовала 5 брейк-пойнтов из 10, проиграла 3 гейма на своей подаче, исполнила 2 эйса и допустила 3 двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал Радваньска поспорит с россиянкой Дарьей Касаткиной, одолевшей ранее испанку Лару Арруабаррену со счётом 6:4, 7:5. Матч пройдёт завтра, 4 октября.

Пекин (ж) 2017. 2-й круг
03 октября 2017 года, вторник. 15:35 МСК
Чжан
Шуай
Агнешка
Радваньска
5:7 5:7
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Агнешка Радваньска
Новости. Теннис
3 октября 2017, вторник
18:08 Неделько победил Клижана на старте челленджера в Алма-Ате
17:57 Радваньска стала соперницей Касаткиной по третьему кругу турнира в Пекине
16:56 Касаткина назвала имя своего нового тренера
16:27 Хачанов в двух сетах победил У Ди и сыграет с Надалем на турнире в Пекине
16:14 Бартоли намерена возобновить карьеру
15:44 Тим в трёх сетах проиграл Джонсону в первом круге турнира в Токио
15:21 Бердых одолел Доналдсона и сыграет с Рублёвым во втором круге турнира в Пекине
14:58 Рублёв стартовал на турнире в Пекине с победы над Соком
14:54 Надаль отыграл два матчбола и одолел Пуи на старте турнира в Пекине
14:19 Халеп: после жеребьёвки Цириак сказал: «Надеюсь, ты сыграешь с Шараповой»
14:16 Кырстя победила Макхэйл во втором круге турнира в Пекине, выиграв второй сет 6:0
13:48 Квитова: на US Open я доказала себе, что могу играть с соперницами топ-уровня
13:28 11 эйсов помогли Иснеру обыграть Жазири на старте турнира в Пекине
13:27 Победы Баутиста-Агута и Фоньини — в обзоре матчей турнира в Пекине
13:25 Победа Шараповой, поражения Павлюченковой и Мугурусы — в обзоре игр в Пекине
13:22 Кар. Плишкова победила Петкович во втором круге турнира в Пекине
13:04 Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал турнира в Пекине в парном разряде
12:49 Эверт: когда Серена вернётся, соперницы уже не будут бояться её так, как прежде
12:33 Шарапова: несмотря на выигрыш Макаровой второго сета, я была мотивирована
12:07 Гаврилова вышла в третий круг турнира в Пекине на отказе Вандевеге
12:06 Дель Потро победил Куэваса и сыграет с Димитровым на турнире в Пекине
11:55 Лу Яньсюнь вышел во второй круг турнира в Токио
11:41 Воскобоева: я решила заморозить свой рейтинг
11:03 Соперницей Шараповой в третьем круге турнира в Пекине стала Халеп
10:53 13 эйсов не спасли Карловича от поражения в матче с Эбденом на турнире в Токио
10:39 Квитова обыграла Лепченко и встретится с Возняцки на турнире в Пекине
10:30 Раонич: очень жаль, что из-за дюжины травм я так много пропустил
10:17 Соперником Раонича во втором круге турнира в Токио будет Сугита
09:57 Шарапова в трёх сетах одолела Макарову во втором круге турнира в Пекине
09:42 Димитров одолел Джумхура и может сыграть с дель Потро на турнире в Пекине
09:37 Шварцман победил Янга и сыграет с Томичем на турнире в Токио
09:24 Куэрри проиграл Гаске в первом круге турнира в Токио
09:17 Касаткина обыграла Арруабаррену во втором круге турнира в Пекине
09:12 Кирьос отдал всего три гейма Басилашвили в первом круге турнира в Пекине
09:03 16 эйсов помогли Раоничу обыграть Троицки на старте турнира в Токио
09:02 Эйсы на турнирах «Премьер» принесли более $ 21 000 на благотворительность
09:01 Турсунов вышел в основную сетку челленджера в Стоктоне
09:00 Веснина вышла в третий круг турнира в Пекине
01:48 Клейстерс о своей теннисной академии: я всегда была за индивидуальный подход
01:35 Макинрой: разочарован фильмом «Борг — Макинрой», можно было сделать лучше
01:27 Иванишевич: Сампрас — хороший парень, но он разрушил мою жизнь
2 октября 2017, понедельник
23:00 А. Зверев: в Китае фанаты любят общаться с игроками, дарят подарки
22:19 Надаль: несмотря на травмы, я сохранил любовь и страсть к теннису
22:09 Возняцки: Павлюченкова — очень серьёзная соперница. Я рада, что смогла выиграть
21:31 Веснина выразила соболезнования погибшим и пострадавшим в Лас-Вегасе
Все новости RSS
Партнерский контент