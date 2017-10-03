Радваньска стала соперницей Касаткиной по третьему кругу турнира в Пекине

Полька Агнешка Радваньска (11) во втором круге турнира в Пекине переиграла китаянку Чжан Шуай со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 48 минут. 28-летняя уроженка Кракова, занимающая 11-е место в рейтинге WТА, реализовала 5 брейк-пойнтов из 10, проиграла 3 гейма на своей подаче, исполнила 2 эйса и допустила 3 двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал Радваньска поспорит с россиянкой Дарьей Касаткиной, одолевшей ранее испанку Лару Арруабаррену со счётом 6:4, 7:5. Матч пройдёт завтра, 4 октября.