Надаль: Пике выразил своё мнение в категоричной и радикальной форме

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал заявление защитника футбольного клуба «Барселона» и сборной Испании о готовности уйти из национальной команды из-за конфликта между властями Каталонии и Испании.

«Я считаю, что радикальные высказывания или поступки никогда не приведут ни к чему хорошему. Пике постарался выразить мнение определённой группы людей, но сделал это в слишком категоричной и радикальной форме. На мой взгляд, это не приведёт к положительным подвижкам в ситуации», — приводит слова Надаля Marca.

Пике со слезами на глазах сообщил, что готов уйти из сборной Испании

Накануне Пике сообщил, что готов перестать выступать за национальную команду, если кто-то из её руководства считает его недостойным этого. Также Пике проголосовал за независимость Каталонии, а ранее публично призывал жителей региона поступить таким же образом.