А. Зверев начал турнир в Пекине с победы над Эдмундом

Немец Александр Зверев (2) начал выступление на турнире в Пекине с победы над британцем Кайлом Эдмундом со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. 20-летний уроженец Гамбурга, занимающий четвёртое место в рейтинге АТР, исполнил 7 эйсов, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 3 брейк-пойнта из 10 и проиграл 1 гейм на своей подаче. Кайл трижды подал навылет при 7 двойных.

Следующим оппонентом Зверева станет итальянец Фабио Фоньини, переигравший голландца Робина Хасе.